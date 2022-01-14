Градсовет Петербурга обсудил проект застройки территории "Ленэкспо"

Архитектурно-строительный облик многофункционального жилого комплекса "Морская резиденция" представили 14 января на заседании Градостроительного совета Петербурга. Объект появится между Наличной улицей и Галерным ковшом на месте выставочного комплекса "Ленэкспо".

Проект разработало архитектурное бюро "Литейная часть-91" по заказу управляющей компании "Меркури Кэпитал Траст", учредителя ООО "Ленэкспо". Планируется возвести жилые дома средней этажности в неоклассическом стиле, торгово-развлекательный центр, апартаменты, объекты социальной инфраструктуры, в том числе школу со спортивными площадками. Ожидается, что в "Морской резиденции" смогут проживать 1 719 человек.

На территории комплекса предусмотрен двухэтажный подземный паркинг. Вдоль Наличной улицы появится зеленая зона. Пешеходная набережная останется открытой для горожан.

В заседании Градсовета приняли участие депутаты МО "Гавань", на территории которой находится "Ленэкспо". Мундеп Ольга Фаттуш обратила внимание на отсутствие в проекте мест для выгула собак. Главный архитектор проекта Людмила Токарева заверила ее, что это можно будет предусмотреть за счет профицита зеленых зон.

Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина поинтересовалась о возможности преемственности архитектуры.

- Как будут сохраняться дух и история этого места? - спросила Вавилина. - Редевелопмент последних лет сохраняет отсылки к прошлому даже при полном обновлении территории. Будет это учтено?

Токарева ответила, что дух места не нарушается, а архитектура проекта выдержана в петербургских традициях.

Подобные вопросы задали и архитекторы. В частности, несколько человек призвали сохранить здание НИМИСТа 1940-х годов постройки архитектора Давида Бурышкина.

- Имело бы смысл сохранить корпус 9 "Ленэкспо", он же дом № 6. Это одно из последних творений Бурышкина. Это здание привычное для василеостровцев. До строительства Морского вокзала именно оно выполняло роль доминанты, - заявил руководитель архитектурной мастерской "Б2" Феликс Буянов.

Рецензент Сергей Орешкин рекомендовал одобрить проект. По его словам, представленная стилистика зданий хорошо воспринимается жителями Василеостровского района и города в целом.

Сергей Еремеев