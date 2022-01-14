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В Петербург поставили новую партию вакцины "КовиВак"

фото ЗакС политика В Петербург поставили новую партию вакцины "КовиВак"

На петербургскую фармбазу 14 января прибыла поставка вакцины от коронавируса "КовиВак" в количестве 4 950 доз. Об этом доложил профильному вице-премьеру Татьяне Голиковой губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.

Беглов, описывая эпидемиологическую ситуацию в городе, отметил, что 32,2% коек инфекционного фонда в настоящее время свободно. При отрицательной динамике заболеваемости в медучреждениях Петербурга возможно увеличить число мест для коронавирусных больных до 11 с лишним тысяч. Для несовершеннолетних сегодня доступно 3 377 инфекционных коек.

Напомним, "КовиВак" одобрили в России в феврале 2021 года. Весной того же года разработчик препарата, Центр им. Чумакова, отправил заявку на признание в ВОЗ, что пока, как и в случае с другими отечественными вакцинами, не принесло результата.


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