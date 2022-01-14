В Петербурге троекратно выросли субсидии на кинопроизводство

В наступившем году киностудии и кинопроизводители, работающие в Петербурге, будут поставлены в улучшенные условия. Это следует из слов вице-губернатора Бориса Пиотровского.

"Мы увеличиваем в этом году субсидии на кино. С этого года мы сможем поддерживать коммерческое кино, таким образом в три раза мы увеличиваем субсидии на кино, они составят 150 млн рублей", - объявил чиновник на пресс-конференции в ТАСС.

Отбором реципиентов для субсидий занимается комиссия, действующая при комитете по культуре. Поскольку в 2022 году отмечается 350 лет со дня рождения основателя города Петра I, то в приоритете будут фильмы, имеющие прямое или косвенное отношение к этой исторической фигуре, рассказал Пиотровский.

В среднем в городе снимается примерно 80 фильмов каждый год. За последнее десятилетие Смольный выделил свыше 700 млн рублей на создание различных картин.