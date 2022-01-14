Петербуржец отсудил у коммунальщиков 400 тысяч рублей за разбитую льдом машину

Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил иск Виктора Баскакова к ООО "Жилкомсервис №2 Центрального района", поданный из-за повреждения автомобиля истца куском льда, который упал с крыши. Суд признал, что инцидент породила некачественная зимняя уборка дворов и крыш. Свою машину Баскаков обнаружил разбитой в конце февраля прошлого года.

Ответчик, чьи представители не явились на слушание, утверждал, что его вина ничем не доказана. Однако суд располагал качественной видеозаписью и показаниями свидетелей и занял сторону Баскакова. Экспертиза, результаты которой он представил, оценила требующийся автомобилю ремонт в 397,3 тысяч рублей. С коммунальщиков взыскали эту сумму, а также 10,7 тысяч рублей в качестве судебных расходов.