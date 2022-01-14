QR-коды обладателям высокого уровня антител хотят начать выдавать с февраля

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая борьбу с пандемией коронавируса, объявила, что медучреждения начнут выдавать QR-коды россиянам, обладающим высоким титром антител к инфекции, в ближайшие недели.

"Если говорить о сроках, то мы предполагаем, что … работа эта ведется, работа ведется активно … Мы тестируем наши информационные системы на готовность выдавать такие документы и предполагаем, что изменения в постановление правительства и соответствующие приказы министерства здравоохранения и Роспотребнадзора должны быть приняты, как мы и говорили, до 1 февраля 2022 года", - приводит ее слова РИА "Новости".

Прежде всего, услуга рассчитана на тех, кто привился или переболел за границей, и на соотечественников, перенесших коронавирус в России без обращения к медикам. Последних, по данным Голиковой, насчитывается порядка 300 тысяч человек.