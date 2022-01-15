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Новости 10:23

На Марсовом поле появился "арт-объект" в виде огромной фекалии

фото ЗакС политика На Марсовом поле появился "арт-объект" в виде огромной фекалии

На Марсовом поле в Петербурге накануне, 14 января, возникла своеобразная инсталляция. Прохожие могли лицезреть огромный объект, копирующий продолговатой формой и коричневым цветом фекалию. Окружает ее желтая лужа.

Подобие следов человеческой жизнедеятельности перенес на петербургский ландшафт художник Иван Волков, рассказавший об этом и показавший свои новейшие произведения в своем аккаунте в Instagram.

Под фотографией на странице Волкова поставили лайк более 800 пользователей социальной сети. Среди комментариев обращают на себя внимание следующие реплики: "Гений!!!" и "Масштаб!!!". Еще один пользователь опасается, что автора инсталляции могут причислить к иноагентам.


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