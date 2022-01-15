"Чествуем решительных и мужественных людей": Беглов поздравил сотрудников СК с днем создания ведомства

По случаю 11-летия со дня обособления Следственного комитета от Генпрокуратуры петербургский губернатор Александр Беглов обратился с поздравительными словами к сотрудникам этой силовой структуры. В заслугу СК Беглов поставил неуклонное снижение числа особо тяжких преступлений в городе с 2013 года. Из этого он сделал вывод, что регулярное выделение денег на различные нужды ведомства - это "инвестиции в безопасность" Петербурга и петербуржцев.

"В этот день мы чествуем решительных и мужественных людей. Сотрудники Следственного комитета расследуют наиболее сложные уголовные дела, получившие широкий общественный резонанс, бдительно защищают законные права и свободы наших сограждан", - обобщенно оценил губернатор работу следователей.

Не забыл Беглов упомянуть и фигуру президента: для главы Петербурга особенно важно, что СК остается "гарантом выполнения стратегических задач", которые обозначает Владимир Путин.

Отметим, что со дня превращения СК в отдельную силовую структуру ее бессменно возглавляет Александр Бастрыкин.