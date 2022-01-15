ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:44

"Чествуем решительных и мужественных людей": Беглов поздравил сотрудников СК с днем создания ведомства

фото ЗакС политика "Чествуем решительных и мужественных людей": Беглов поздравил сотрудников СК с днем создания ведомства

По случаю 11-летия со дня обособления Следственного комитета от Генпрокуратуры петербургский губернатор Александр Беглов обратился с поздравительными словами к сотрудникам этой силовой структуры. В заслугу СК Беглов поставил неуклонное снижение числа особо тяжких преступлений в городе с 2013 года. Из этого он сделал вывод, что регулярное выделение денег на различные нужды ведомства - это  "инвестиции в безопасность" Петербурга и петербуржцев.

"В этот день мы чествуем решительных и мужественных людей. Сотрудники Следственного комитета расследуют наиболее сложные уголовные дела, получившие широкий общественный резонанс, бдительно защищают законные права и свободы наших сограждан", - обобщенно оценил губернатор работу следователей.

Не забыл Беглов упомянуть и фигуру президента: для главы Петербурга особенно важно, что СК остается "гарантом выполнения стратегических задач", которые обозначает Владимир Путин. 

Отметим, что со дня превращения СК в отдельную силовую структуру ее бессменно возглавляет Александр Бастрыкин.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама