По требованию Минкульта с Дворцовой площади убрали бесплатный туалет

Бесплатный общественный туалет на Дворцовой площади в Петербурге, обслуживавшийся "Водоканалом", прекратил свою работу: его демонтировали. Представители ГУП сослались на предписание, полученное от Министерства культуры, передает "Фонтанка".

Согласно документу, кабинки для отправления естественных потребностей нарушают "охраняемые композиционно-видовые связи ансамбля Дворцовой площади". Более того, их установка не согласовывалась с КГИОП.

Издание отмечает, что поток желающих справить нужду после закрытия бесплатной уборной устремился в сторону платного туалета, но предписание, как выяснилось, коснулось и "частника" тоже.