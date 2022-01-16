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Новости 11:19

В Петербурге новый максимум — зафиксировано 3958 случаев COVID-19

фото ЗакС политика В Петербурге новый максимум — зафиксировано 3958 случаев COVID-19

На фоне распространения омикрон-штамма коронавируса в России продолжает расти количество заболевших: за минувшие 24 часа в стране выявлено 29 230 заражённых, информирует оперативный штаб. Из них только у 14,2% не имелось клинических проявлений болезни.

Скончались ещё 686 граждан, а излечился 22 731 человек.

В Петербурге зарегистрировали 3958 новых случаев заражения COVID-19: показатель обновил максимум за всю пандемию. В последний раз рекорд городской статистики обновлялся в декабре 2020 года, когда фиксировали до 3800 суточных заражений.

Лидирует по-прежнему Москва, где выявлено 6480 инфицированных.


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