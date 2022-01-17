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Новости 9:23

Циклон "Ханнелоре" остудит потеплевший Петербург

фото ЗакС политика Циклон "Ханнелоре" остудит потеплевший Петербург

Охватившее Петербург потепление начинает идти на спад: идущий на город циклон "Ханнелоре" принесёт с собой похолодание и соответствующие ему атрибуты — снег, ветер, гололедицу, известил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 

В понедельник, 17 января, температура в Северной столице будет держаться в диапазоне от -1 до +1, но ближе к вечеру начнёт понижаться.

"Ханнелоре" сделает погоду преимущественно облачной, местами пройдёт небольшой снег и усилится ветер, на дорогах и тротуарах образуется гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, после полудня — с переходом на северо-западный, порывистый, с усилением до 5-10 м/с", — поделился Леус.

Согласно погодным прогнозам, 17 января станет последним тёплым днём после резкого потепления в середине месяца.


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