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В метро Петербурга, Москвы и Казани хотят протестировать сеть 5G

фото ЗакС политика В метро Петербурга, Москвы и Казани хотят протестировать сеть 5G

"Ростелеком" собирается в тестовом режиме испытать сеть 5G в метрополитенах Петербурга, Москвы и Казани: компания уже подала соответствующую заявку в Госкомиссию по радиочастотам, делятся "Известия".

"Для полноценной подготовки к строительству сетей 5G в России нужны исследования, тестирование оборудования в реальных условиях, когда можно будет обкатывать инновационные сервисы, доступные только на технологиях сетей пятого поколения", — считает представитель "Ростелекома" Валерий Костарев.

Компания-оператор просит предоставить ей возможность работать в диапазоне частот от 3,3 до 4,1 ГГц, который оптимально совместим с 5G в плане качества покрытия в больших городах и стоимости возведения сетей. На сегодняшний день данный диапазон занят средствами спутниковой связи, при этом государство не торопится предоставлять его сотовым операторам.


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