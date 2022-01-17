В метро Петербурга, Москвы и Казани хотят протестировать сеть 5G

"Ростелеком" собирается в тестовом режиме испытать сеть 5G в метрополитенах Петербурга, Москвы и Казани: компания уже подала соответствующую заявку в Госкомиссию по радиочастотам, делятся "Известия".

"Для полноценной подготовки к строительству сетей 5G в России нужны исследования, тестирование оборудования в реальных условиях, когда можно будет обкатывать инновационные сервисы, доступные только на технологиях сетей пятого поколения", — считает представитель "Ростелекома" Валерий Костарев.

Компания-оператор просит предоставить ей возможность работать в диапазоне частот от 3,3 до 4,1 ГГц, который оптимально совместим с 5G в плане качества покрытия в больших городах и стоимости возведения сетей. На сегодняшний день данный диапазон занят средствами спутниковой связи, при этом государство не торопится предоставлять его сотовым операторам.