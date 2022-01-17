В Петербурге в 17 раз вырос спрос на дворников и водителей спецтехники

За последнюю неделю в Петербурге в 17 раз увеличился спрос на водителей уборочной спецтехники и дворников, информирует пресс-служба компании HeadHunter.

Чаще других данные в данных специалистах нуждаются предприятия в сфере торговли, гостиничного бизнеса и общепита, а также строительные организации и компании ЖКХ.

Дворникам компании готовы платить от 30 до 35 тысяч рублей в месяц, что на 30% больше, чем в остальной России. Горожане при этом устанавливают свои критерии и за свой труд хотят получать от 40 тысяч рублей.

"В случае с дворниками мы видим дисбаланс зарплатных предложений и ожиданий, который наблюдался еще в 2021 году, и несмотря на повышение средней предлагаемой зарплаты в вакансиях пока все ещё не преодолён", — уточнила представитель HeadHunter Мария Бузунова.

Водителям снегоуборочных машин компании готовы платить до 55 тысяч рублей, тогда как соискатели надеются на зарплату от 60 тысяч рублей.