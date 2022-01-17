На "Балтийский завод" пускали под присмотром полиции после введения нового правила о QR-кодах

Полицейские дежурили у проходной "Балтийского завода" перед началом утренней смены 17 января. В пресс-службе предприятия ЗАКС.Ру сообщили, что силовики прибыли по инициативе городских властей, опасавшихся "беспорядков" со стороны части рабочих.

Сотрудники "Балтийского завода" вечером 16 января заметили у главной проходной металлические ограждения. Несколькими днями ранее на дверях предприятия появилось объявление о том, что с 16 января допуск будет осуществляться "строго с QR-код". В сообществе "ВКонтакте" "Подслушано "Балтийский завод", которую ведет инициативная группа рабочих, появились призывы одеваться теплее и ожидания длинных очередей на проходной. Сотрудники предприятия утверждают, что дополнительный контроль QR-кодов на входе не нужен, поскольку ранее уже объявили, что пропуска непривитых сотрудников заблокированы.

- Уже за несколько дней до этого было понятно, что, если у тебя нет QR-кода, твой пропуск будет недействителен. И еще сверху зачем-то объявили о проверке QR-кодов у тех, у кого есть пропуск, - рассказал ЗАКС.Ру член инициативной группы Дмитрий.

По его словам, 16 января у отдельных рабочих на проходной спрашивали QR-коды, но 17 января их совсем не проверяли. Дмитрий подозревает, что это связано с недовольством, которое высказывали в социальных сетях.

В пресс-службе "Балтийского завода" ЗАКС.Ру заверили, что никаких дополнительных проверок QR-кодов на проходной предприятие делать не планировало, а ограничилось только блокировкой пропусков сотрудников, не сделавших прививку или не представивших сведения о вакцинации.

- Ни на одной проходной очередей не было. Никакой дополнительной проверки. Так как нам заранее подали все списки, человек, у которого нет QR-кода, у него просто будет заблокирован пропуск. Ничего показывать не надо, - заявили в пресс-службе.

По словам представителей инициативной группы, силовики у проходных появились еще накануне. Они уверяют, что помимо полицейских видели и автобусы с нацгвардейцами.

- Видимо, ожидали от работников без QR-кодов каких-то действий, - предположил Дмитрий.

На предприятии ЗАКС.Ру сообщили, что полиция прибыла не по инициативе руководства "Балтийского завода".

- Власти Санкт-Петербурга, в данном случае полиция, на всякий случай обеспечили присутствие для предотвращения возможных беспорядков. Слава Богу, этого не потребовалось. Представители власти были, но никаким образом мы с ними не взаимодействовали, - заявили в пресс-службе.

По информации "Фонтанки", группа непривитых активистов с заблокированными пропусками утром 17 января пришла к проходной и требовала пропустить их на работу, заявляя о нарушении трудовых прав. Общую численность сотрудников предприятия, не предоставивших данные о вакцинации, активисты оценили примерно в 20%. В пресс-службе "Балтийского завода" эту цифру не подтвердили, отметив, что количество привитых рабочих постоянно растет.

Сергей Еремеев, фото - vk/com/Подслушано "Балтийский завод"