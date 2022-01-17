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Новости 11:46

В Петербурге — новый суточный COVID-антирекорд: заразились 4 132 человека

фото ЗакС политика В Петербурге — новый суточный COVID-антирекорд: заразились 4 132 человека

Петербург обновил очередной суточный антирекорд по уровню распространения коронавируса: за последние сутки инфекцией заразились 4 132 местных жителя. Это новый максимум с начала пандемии. Днём ранее, 16 января, было зафиксировано 3 958 случаев.

Всего за минувшие 24 часа COVID-19 подхватили 30 726 россиян, вылечились при этом 19 756 граждан, скончались 670.

Лидирует по уровню суточных заражений всё ещё Москва, где ковид подтвердился у  7 529 горожан: это максимум с 31 октября 2021 года.

В Северной столице жертвами инфекции стали ещё 65 человек, а излечились 625.


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