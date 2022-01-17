Союз архитекторов Петербурга просит включить в реестр памятников несколько позднесоветских зданий

Союз архитекторов Петербурга обратился с заявлением, в котором содержится просьба включить ряд позднесоветских зданий в реестр региональных памятников, - в том числе здание терминала Пулково-1.

Как пишет "Деловой Петербург", в перечне присутствуют 18 объектов, среди которых знаменитое здание со "стаканами" (терминал аэропорта, построенный по проекту архитектора Александра Жука), Ленинградский дворец молодежи на улице Профессора Попова, здание яхт-клуба на Петровской косе, ДС "Юбилейный", здание Морского вокзала, морская академия им. Адмирала Макарова, БКЗ "Октябрьский", ТЮЗ, ЛенНИИпроект, телецентр и некоторые жилые комплексы.

По сведениям "ДП", претендовать на звание памятников могут пять объектов, в том числе - пулковский терминал-1.

Вопрос будет поднят в ходе заседания рабочей группы в комитете по охране памятников 20 января.

Согласно действующему законодательству, становиться памятниками имеют право здания старше 40 лет.