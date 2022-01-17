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Новости 13:32

Глава Коми отправил правительство республики в отставку

фото ЗакС политика Глава Коми отправил правительство республики в отставку

Руководитель Коми Владимир Уйба распустил правительство республики, информирует пресс-служба местного кабинета министров.

Инициативу Уйба обосновал новыми стратегическими задачами развития региона, решать которые должна будет новая команда. Первостепенная задача, стоящая перед будущим правительством, — выдвижение экономики республики на принципиально новый уровень.

"Отдельного внимания требуют механизмы повышения качества жизни населения республики, в том числе развитие сфер социальной защиты и здравоохранения, благоустройство городской среды и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, чтобы люди хотели жить и работать в республике", - высказался о задачах кабмина Коми Уйба.

Члены обновлённого правительства будут объявлены позднее. Пока что министры остаются на своих местах со статусом "врио".


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