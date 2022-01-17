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Новости 13:58

Суд в Петербурге запретил видео с Мэрилином Мэнсоном, рвущим Библию

фото ЗакС политика Суд в Петербурге запретил видео с Мэрилином Мэнсоном, рвущим Библию

Октябрьский районный суд Петербурга запретил видеозапись с концерта американского исполнителя Мэрилина Мэнсона. Информацию об этом обнаружил телеграм-канал ЧТД в картотеке инстанции.

Попавшее под запрет видео содержит слайд-шоу из различных фотографий музыканта, на одной из которых он в ходе концерта в 1998 году рвёт Библию на части. Кадры сопровождаются рассуждениями Мэнсона о том, кто опаснее — "он или Бог?".

Изучив содержимое ролика, российская прокуратура пришла к выводу, что на кадрах "неизвестное лицо уничтожает предмет религиозного почитания — Библия". Суд, в свою очередь, счёл, что данная информация оскорбляет чувства верующих.


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