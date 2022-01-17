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Новости 14:53

Ириновский проспект продлят до Всеволожска

фото ЗакС политика Ириновский проспект продлят до Всеволожска

Комитет градостроительной политики Ленобласти опубликовал распоряжение о разработке проекта планировки территории для строительства объекта "Продолжение Ириновского проспекта во Всеволожском городском поселении". На подготовку необходимых документов дали два года.

В распоряжение входит также предписание о проведении инженерных изысканий. Инициатором выступает ООО "Региональное агентство транспортной инфраструктуры", которое подведомственно Дирекции по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленобласти.

Следует напомнить, что возле бывшего Ржевского аэродрома в ближайшие годы должно начаться возведение жилого микрорайона: участок в почти 200 га купила Группа ЛСР.


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