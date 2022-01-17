Ириновский проспект продлят до Всеволожска

Комитет градостроительной политики Ленобласти опубликовал распоряжение о разработке проекта планировки территории для строительства объекта "Продолжение Ириновского проспекта во Всеволожском городском поселении". На подготовку необходимых документов дали два года.

В распоряжение входит также предписание о проведении инженерных изысканий. Инициатором выступает ООО "Региональное агентство транспортной инфраструктуры", которое подведомственно Дирекции по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленобласти.

Следует напомнить, что возле бывшего Ржевского аэродрома в ближайшие годы должно начаться возведение жилого микрорайона: участок в почти 200 га купила Группа ЛСР.