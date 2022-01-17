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Новости 15:21

Петербургская прокуратура изучает сообщения о падениях горожан на льду

фото ЗакС политика Петербургская прокуратура изучает сообщения о падениях горожан на льду

Районные прокуроры Петербурга приступили к проверке множественных сведений о падении и травмировании граждан на скользких улицах, сообщается на сайте регионального управления ведомства. Силовики изучают информацию с точки зрения качества работы коммунальных служб и соблюдения ими жилищного законодательства и законодательства о безопасности на зимних дорогах.

В частности, сотрудников прокуратуры интересует грамотность действий дворников при обработке пешеходных зон антигололедными материалами. По завершении всех проверок будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Отметим, что наледи стали источниками массового травмирования петербуржцев в конце прошлой недели, когда после кратковременного потепления температура снова стала отрицательной.


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