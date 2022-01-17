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Новости 15:59

В Смольном назвали основные причины мусорного коллапса

фото ЗакС политика В Смольном назвали основные причины мусорного коллапса

Проблемы с вывозом мусора на 17 января сохраняются в Приморском, Выборгском, Калининском и Невском районах Петербурга, заявил заместитель председателя комитета по природопользованию Иван Казаков на заседании комиссии по экологии ЗакСа. 

Из остальных районов, по его словам, либо поступают единичные жалобы, либо срывы графиков вообще отсутствуют. 

- Причиной срывов стали незнание маршрутов передвижения техники, направление крупногабаритной техники на внутриквартальную территорию, невывоз отходов начиная с 25 декабря предыдущими операторами, - перечислил Казаков.

Заместитель директора АО "Невский экологический оператор" Игорь Гудков также заметил, что полигоны в Ленинградской области не справляются с объемами доставляемых на них отходов и из-за этого возникают очереди из мусоровозов. По его словам, работа подрядчиков должна ускориться после того, как она будет полностью переведена в цифровой формат.

Всего с начала года в комитет поступило 1 476 обращений по поводу вывоза мусора. В соцсетях удалось найти 1 632 жалобы. По итогу анализа обращений в комитете составили таблицу проблемных адресов и организовали восемь бригад, которые объезжали контейнерные площадки и проводили мониторинг. По словам Казакова, в 2021 году в среднем поступало по 30-50 жалоб в неделю. 

Он также рассказал о принятом решении увеличить парк мусоровозов. Выйти на плановый уровень работы оператор намерен до конца января.

Сергей Еремеев


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