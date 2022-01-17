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Новости 16:40

Экс-подрядчику ремонта петербургской консерватории через суд увеличили долг перед Минкультом

фото ЗакС политика Экс-подрядчику ремонта петербургской консерватории через суд увеличили долг перед Минкультом

Компания "Меандр", в 2016-2018 годах занимавшаяся скандальным ремонтом петербургской консерватории, задолжала Министерству культуры еще 46,6 млн рублей. О соответствующем решении арбитражного суда пишет ТАСС.

"Включить требование Минкультуры России в размере 45 857 007,61 рублей - сумма компенсации за устранение выявленных дефектов и недостатков, 738 869,43 рублей штрафа в реестр требований кредиторов ООО "Меандр", - приводится цитата из судебного определения.

Отметим, что в правительстве, помимо несостоявшейся реставрации консерватории, недовольны качеством работ в Новодевичьем монастыре. Более чем 20 млн рублей подрядчик также задолжал Министерству культуры Крыма.

Напомним, что руководство компании "Меандр" обвиняют в хищении 191 млн рублей в ходе подрядных работ в здании консерватории, которое не могут привести в порядок уже десять лет. Сегодня объектом, на реконструкцию которого в 2020 году выделили 13,6 млрд рублей, занимается столичная фирма "Политехстрой".


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