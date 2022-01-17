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Новости 18:05

Суд оставил в силе приговоры фигурантам дела "Нового величия"*

фото ЗакС политика Суд оставил в силе приговоры фигурантам дела "Нового величия"*

Второй кассационный суд столицы оставил без изменения все приговоры, вынесенные фигурантам так называемого дела "Нового величия"*, о чем сообщил в своем Telegram-канале адвокат Максим Пашков.

По мнению стороны защиты осужденных, приговоры должны быть отменены, а материалы дела нуждаются в новом судебном рассмотрении, поскольку мотивы фигурантов не были доказаны. Кроме того, адвокаты добивались наказания и для внедренных агентов спецслужб, благодаря которым, по версии защиты, первоначально дело и получило ход. Суд с этими доводами не согласился.

Напомним, по делу о создании сообщества, якобы планировавшего свержение действующего политического строя, проходят семеро человек. Из них трое получили реальные сроки (от шести до семи лет колонии), а четверо - условные (от 4,5 до 6,5 лет). Никто из осужденных не признал вины.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ


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