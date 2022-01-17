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Новости 19:10

ГМЗ "Царское Село" стал самым популярным учреждением культуры у россиян на праздниках

фото ЗакС политика ГМЗ "Царское Село" стал самым популярным учреждением культуры у россиян на праздниках

В течение новогодних каникул самым посещаемым и популярным государственным культурным учреждением в России стал музей-заповедник "Царское Село", передает "Интерфакс" со ссылкой на сведения, имеющиеся у Минкульта. Всего за праздники учреждения такого типа посетили свыше 1 млн соотечественников, а в ГМЗ "Царское Село" побывали 95 тысяч гостей.

На Северо-Западе отмечен также большой интерес к музею-заповеднику "Павловск", куда на праздниках решили сходить более 58 тысяч россиян. Остается традиционно высоким и интерес к Эрмитажу, где в течение нерабочих девяти дней побывали в качестве гостей более 65 тысяч человек.


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