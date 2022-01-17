ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:46

Петербургские НКО получили более 265 млн рублей президентских грантов

фото ЗакС политика Петербургские НКО получили более 265 млн рублей президентских грантов

Первый конкурс Фонда президентских грантов, проводящийся в 2022 году, привел к победе 92 некоммерческих организаций из Петербурга, которым в общей сложности досталось более 265 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По отдельности самый крупный из грантов, выданный петербургским НКО (17 млн рублей), получил благотворительный фонд "Кронштадтский морской собор во имя святителя Николая Чудотворца" на реализацию проекта под названием "Наследие Петра Великого - достояние Российского флота. Потешная флотилия". Этот образовательный проект предполагает создание интерактивной выставки для изучения детьми истории отечественного флота.

"Большое количество заявок от Петербурга подтверждает активность наших некоммерческих организаций. Президентские гранты - это не только высокая оценка, но и возможность воплотить в жизнь социально значимые, важные для города и его жителей проекты", - считает губернатор Александр Беглов.

Еще один крупный грант в размере 15 млн рублей выиграла петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" с проектом "КАК ДОМА: Центр поддерживаемого проживания для людей с ментальной инвалидностью и тяжелыми множественными нарушениями".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама