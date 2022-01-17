Петербургские НКО получили более 265 млн рублей президентских грантов

Первый конкурс Фонда президентских грантов, проводящийся в 2022 году, привел к победе 92 некоммерческих организаций из Петербурга, которым в общей сложности досталось более 265 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По отдельности самый крупный из грантов, выданный петербургским НКО (17 млн рублей), получил благотворительный фонд "Кронштадтский морской собор во имя святителя Николая Чудотворца" на реализацию проекта под названием "Наследие Петра Великого - достояние Российского флота. Потешная флотилия". Этот образовательный проект предполагает создание интерактивной выставки для изучения детьми истории отечественного флота.

"Большое количество заявок от Петербурга подтверждает активность наших некоммерческих организаций. Президентские гранты - это не только высокая оценка, но и возможность воплотить в жизнь социально значимые, важные для города и его жителей проекты", - считает губернатор Александр Беглов.

Еще один крупный грант в размере 15 млн рублей выиграла петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" с проектом "КАК ДОМА: Центр поддерживаемого проживания для людей с ментальной инвалидностью и тяжелыми множественными нарушениями".