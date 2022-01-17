Сумма штрафов за плохую зимнюю уборку петербургских дворов и крыш превысила 12 млн рублей

С начала года, оказавшегося богатым на снегопады и гололедицу, Государственная жилищная инспеция в Петербурге назначила более 12 млн рублей штрафов для управляющих компаний, некачественно убирающих крыши и дворы. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Анатолия Повелия, чей объезд нескольких районов на выходных, как отмечается, стал для некоторых коммунальщиков сюрпризом.

"Прошу обратить внимание всех хозяйствующих субъектов, что практики, когда маршрут объездов территорий прорабатывается и всем известен заранее, больше не существует", - заявил Повелий.

С начала года иснпекторы проверили деятельность 243 управляющих компаний и более двух тысяч жилых адресов. Рейды привели к возбуждению 173 административных дел. В Центральном районе нарекания у чиновников вызвала уборка дворов на улице Марата, а также территории, прилегающей к Театру имени Ленсовета. Претензии возникли к уборке по нескольким адресам в Невском районе, а также к содержанию Цимбалинского путепровода, который соединяет его с Фрунзенским районом.