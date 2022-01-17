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Петербург потратит на участие в арктическом форуме до 38 млн рублей

фото ЗакС политика Петербург потратит на участие в арктическом форуме до 38 млн рублей

Комитет Петербурга по делам Арктики разместил на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по организации городской экспозиции на шестом Международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога", который пройдет в середине апреля 2022 года. На мероприятие собираются потратить до 38 млн рублей. Тендер опубликовали 15 января.  

Мероприятие пройдет в выставочном центре "Экспофорум" и продлится три дня. На площадке площадью 230 кв. м разместят несколько зон: ресепшен, помещение для делового общения, VIP-зону для переговоров, приватные переговорные на 8 и 12 человек, технические помещения для кейтеринга и другие зоны. Интерьеры украсят тематическими декорациями 

Для посетителей организуют работу кейтеринга - всего подготовят питание для 1500 человек. Участников угостят кофе, чаем, легкими закусками, салатами и канапе. В приватных переговорных посетителей порадуют свежими фруктами, десертами и пирожками. 

Также для участников форума подготовят "презентационную продукцию", которая, судя по описанию в техническом задании, будет преимущественно состоять фарфора: сто чайных пар из твердого фарфора с рисунком "кобальтовая сетка", столько же кофейных наборов с таким же рисунком, 25 подарочных наборов из двух хрустальных бокалов с рисунком животных, проживающих в Арктике, а также сотня небольших скульптур "Медведица с медвежонком". Подходящие товары нашлись среди продукции Императорского фарфорового завода. Например, на официальном сайте завода фигурки медведей продаются по три тысячи рублей. Для проведения форума потребуется сто медвежат. Кроме фарфора, для гостей Арктического форума закупят 50 внешних аккумуляторов. 

Дороже всего обойдется аренда помещения и застройка экспозиции с монтажом и техническим сопровождением. Их оценили в 11,7 и 19,1 млн рублей. 

Комитет размещал аналогичную закупку и в прошлом году на 4 млн дешевле, но отменил определение поставщика из-за переноса форума на 2022 год. В 2019 году на городскую экспозицию в рамках мероприятия потратили 22 млн рублей. 

Форум "Арктика - территория диалога" проводится с 2010 года. Организаторы ставят перед собой цель предоставить площадку для обсуждения актуальных вопросов развития арктического региона профессиональным сообществом. Гостями конференции становятся представители государственной власти, международных организации и научных сообществ. Также в обсуждении каждый раз принимает участие президент Владимир Путин. В 2019 году мероприятие посетили более трех тысяч человек. 

Константин Леньков, фото: kremlin.ru


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