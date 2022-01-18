В России продолжает расти заболеваемость COVID-19: за сутки заразились 31 252 человека

На фоне всё большего распространения омикрон-штамма коронавируса в России продолжает расти количество суточных COVID-заражений граждан: так, за минувшие 24 часа инфекцию подхватили 31 252 жителя страны, отчитался оперативный штаб 18 января.

Из всех заболевших только у 16,1% не имелось клинических проявлений инфекции.

Летальная статистика пополнилась 688 COVID-смертями, выздоровели 24 564 россиянина.

Мощный скачок заболеваемости показывает Москва, где зафиксировано 8342 новых случая, при том, что днём ранее, 17 января, их было 7 529. На втором месте по-прежнему остаётся Петербург с 4 078 заражёнными (накануне - 4 132 случая).