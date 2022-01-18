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Новости 12:18

РБК: В 2021 году россияне потратили миллиарды рублей на покупку "Арбидола"

фото ЗакС политика РБК: В 2021 году россияне потратили миллиарды рублей на покупку "Арбидола"

За весь период 2021 года жители России потратили 16,8 млрд рублей на покупку препарата "Арбидол", которым врачи часто рекомендуют лечить коронавирусную инфекцию. Подсчёты системы цифровой маркировки и прослеживания товаров "Честный знак" приводит РБК.

Разрабатывает "Арбидол", напомним, предприятие "Отисифарм". Одно время в кампании по популяризации препарата принимала активное участие вице-премьер Татьяна Голикова, получившая в народе соответствующее прозвище.

"Несмотря на заявления производителя, "Арбидол" не имеет доказанной эффективности в качестве лекарства от чего-либо. "Арбидол" также не является лекарством от коронавируса, доказательством чему стало независимое исследование, проведённое в 2020 году в Китае", - сообщается о препарате на его странице в "Википедии".

Кроме того, следует из исследования, опубликованного РБК, россияне вложили немалые средства в покупку иммуномодулятора интерферон-альфа-2b (7,2 млрд рублей), фавипиравира (2,9 млрд), кортикостероида дексаметазона (1 млрд), а также метилпреднизолона (0,8 млрд).

Всего на лекарства от коронавируса в течение 2021 года россияне потратили свыше 64 млрд рублей. Было продано более 144 млн упаковок препаратов, которые медики советуют при лечении COVID-19.


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