В Смольном обозначили условие для перевода школ на дистанционное обучение

Из-за роста заболеваемости коронавирусом власти Петербурга начали задумываться над вопросом о вводе дистанционного обучения в городских школах.

Пока что, сообщила профильный вице-губернатор Ирина Потехина, детей на полную удалёнку переводить не планируется.

"Вспышки заболевания в отдельных классах будут автоматически отправлять их на удалёнку. И если это явление станет массовым, дистанционный формат может "накрыть" школы — безо всякого централизованного решения", — заявила Потехина.

На данный момент ситуация в школах стабильная, COVID-19 и ОРВИ выявили у менее 300 учителей и 1120 детей.