Сергей Волков станет новым главой ГУП "Водоканал Петербурга"

Начиная с 20 января главой ГУП "Водоканал Петербурга" станет Сергей Волков, информирует пресс-служба Смольного. Нынешний начальник предприятия Александр Данилов переходит на другую работу.

Волков занимает пост первого замдиректора "Водоканала". С компанией он сотрудничает на протяжении многих лет, добавили в городском правительстве.

"Александр Николаевич внёс большой вклад в развитие водоснабжения Санкт-Петербурга, посвятил работе в организации более 36 лет, имеет заслуженный авторитет руководителя и профессионала. Уверен, что его богатый практический опыт будет востребован на новой работе", - высказался по случаю петербургский градоначальник Александр Беглов.

Данилов трудился в "Водоканале" с 1985 года. Руководителем предприятия он стал в 2019 году. Под его начальством в городе возвели Охтинский канализационный коллектор, была проведена реконструкция Северной станции аэрации в Ольгино, а также построены водоочистные сооружения в Курортном районе.