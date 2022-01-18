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Новости 15:15

Собянин продлил до апреля требования к работодателям, касающиеся "дистанционки"

фото ЗакС политика Собянин продлил до апреля требования к работодателям, касающиеся "дистанционки"

Столичный мэр Сергей Собянин продлил действие той части противоэпидемических мер безопасности, которые касаются перевода сотрудников всех городских предприятий на удаленный режим. Требование к работодателям о "дистанционке" не менее чем для 30% сотрудников остается в силе как минимум до 1 апреля.

"Эта мера работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях. И отказываться от нее явно преждевременно. Более того, где это возможно, я бы просил перевести на "дистанционку" максимальное количество работников", - отметил чиновник на своем сайте.

До апреля также продлевается режим самоизоляции, на этот раз названный "домашним", для пожилых москвичей старше 60 лет, а также граждан с хроническими болезнями.

В своем объявлении Собянин указывает на большую, чем в случае с "дельтой", заразность штамма "омикрон", что подтверждается самыми последними официальными данными: 18 января в столице выявили уже более 8 тысяч случаев инфицирования коронавирусом за сутки.


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