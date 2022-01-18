В Петербурге хотят установить памятную плиту на доме писателя Мамина-Сибиряка

По случаю 170-летия со дня рождения писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка чиновники из Свердловской области выступили с идеей увековечить его память в Петербурге, где он провел последний отрезок своей жизни. Речь идет о памятной доске на доме № 3 по Верейской улице в историческом районе Семенцы, пишет ТАСС со ссылкой на регионального министра культуры Светлану Учайкину.

"Было обращение от губернатора Евгения Владимировича Куйвашева в администрацию Санкт-Петербурга с просьбой помочь нам установить памятную плиту, памятный знак на доме, где жил и скончался Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк", – рассказала глава ведомства.

По плану инициаторов, памятная плита должна будет появиться в ноябре нынешнего года. Первоначально похороненный в границах Александро-Невской лавры, уральский писатель прожил в Петербурге более двадцати лет, сменив шесть адресов. Сегодня его могила располагается на Литераторских мостках Волковского кладбища. Наиболее известными произведениями Мамина-Сибиряка считаются роман "Приваловские миллионы", повесть о Пугачевском восстании "Охонины брови" и многочисленные рассказы для детей.

фото: А.Савин, Викисклад