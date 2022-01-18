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Новости 15:50

ЕСПЧ присудил компенсацию россиянину, плюнувшему в портрет Путина

фото ЗакС политика ЕСПЧ присудил компенсацию россиянину, плюнувшему в портрет Путина

Чебоксарский активист Дмитрий Каруев добился в Европейском суде по правам человека удовлетворения своего иска к российским властям из-за инцидента, имевшего место в преддверии очередной инаугурации Владимира Путина в мае 2012 года. Об этом рассказывается в Telegram-канале общественного движения "Апология".

Каруев 6 мая 2012 года вместе с единомышленниками провел акцию возле местной приемной "Единой России", в ходе которой он поднял портрет переизбравшегося президента и плюнул в него. Суд в Чебоксарах назначил ему 15 суток спецприемника по делу о мелком хулиганстве, сочтя случившееся грубым неуважением к обществу.

Страсбургский суд иначе отнесся к санкции, избранной по отношению к активисту: по мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили право чебоксарца на свободное выражение мнения. Теперь РФ должна будет выплатить мужчине 10 тысяч евро в виде возмещения морального вреда и 2,4 тысячи евро в качестве покрытия судебных расходов.


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