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Новости 16:27

В Доме журналиста проведут презентацию мультимедийного проекта "Ленинград, мы помним"

фото ЗакС политика В Доме журналиста проведут презентацию мультимедийного проекта "Ленинград, мы помним"

В здании петербургского Дома журналиста на Невском проспекте 20 января представят мультимедийный проект под названием "Ленинград, мы помним". Его создали Союз журналистов Петербурга и Ленобласти совместно с Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда к очередной годовщине освобождения города от нацистской осады.

Во время мероприятия гости смогут ознакомиться с первыми пятью мини-фильмами проекта, снятыми о судьбе детей блокадного Ленинграда. Их биографии выражены через личные вещи: дневники, игрушки, элементы гардероба. В мини-фильмах обещают показать эксклюзивные материалы: например, дневник Рогнеды Кобанцевой, плененной немцами во время эвакуации из города, а также рисунки Аллы Киселевой, переживавшей самые страшные дни и месяцы блокады в бомбоубежище Эрмитажа.

фото: spbsj.ru


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