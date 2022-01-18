ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:49

Госдума приняла в третьем чтении закон о пожизненном лишении свободы для педофилов

фото ЗакС политика Госдума приняла в третьем чтении закон о пожизненном лишении свободы для педофилов

Депутаты Государственной думы большинством голосов приняли инициативу, ужесточающую наказание для педофилов-рецидивистов, передает РИА "Новости". В новой редакции закона для повторно пойманных на педофилии предусматривается пожизненное лишение свободы.

Законопроект 18 января приняли сразу в двух чтениях - втором и третьем, что предложила сделать ввиду его социальной значимости единоросс Ирина Панькина, не встретившая возражений от коллег.

Во втором чтении к тексту инициативы добавилась поправка, по которой к пожизненному заключению можно будет приговаривать тех, кого изобличили в растлении не только подростков до 14 лет, но и всех несовершеннолетних. Кроме того, в случае подписания закона Совфедом и президентом пожизненное заключение грозит тем подсудимым, кто вместе с нарушением "педофильской" статьи совершил другое тяжкое или особо тяжкое преступление.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости18 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама