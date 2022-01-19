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Муниципал 10:53

Муниципальных глав обяжут вывешивать флаг и герб Петербурга в кабинетах

фото ЗакС политика Муниципальных глав обяжут вывешивать флаг и герб Петербурга в кабинетах

Законодательное собрание Петербурга 19 января приняло за основу законопроект, согласно которому в кабинетах глав муниципалитетов и в залах заседаний местных советов обязательно должны присутствовать герб и флаг города. С такое инициативой высутупил парламентский комитет по законодательству.

Согласно действующим федеральным нормам, муниципалы должны вывешивать флаг и герб своего региона в залах заседания и рабочих кабинетах. Однако в законе "О детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и порядке их использования" это не прописано. 

Депутат от КПРФ Александр Рассудов поинтересовался, во сколько это обойдется муниципалитетам. Инициатор законопроекта, единоросс Всеволод Беликов ответил, что таких расчетов не проводил, но предположил, что больших финансовых затрат из местных бюджетов не потребуется.

Сергей Еремеев


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Беликов Всеволод Федорович 
Рассудов Александр Николаевич 

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