ЗакС изменил границы судебных участков в Ленинском районе Петербурга

Парламент Петербурга откорректировал границы участков мировых судей №№ 5 и 6. Соответствующий документ приняли в первом чтении 19 января.

Границы поменяли с целью изменить нагрузку между судьями, объяснил председатель комиссии ЗакСа по вопросам правопорядка Константин Чебыкин.

"Мировым судьёй судебного участка N 5 Санкт-Петербурга за первые три месяца 2021 года было рассмотрено 461 гражданское дело, а мировым судьёй судебного участка N 6 Санкт-Петербурга - 193 гражданских дела", - говорится в пояснительной записке к документу.

Границу судебного участка № 5 будут проходить от пересечения Загородного пр. и Звенигородской ул. по оси Звенигородской ул., далее на юго-запад по оси ул.Константина Заслонова до Обводного кан., далее по оси Обводного кан. до Верейской ул., далее по оси Верейской ул. до Клинского пр., далее по оси Клинского пр. до Подольской ул., далее по оси Подольской ул. до Загородного пр., далее по оси Загородного пр. до Введенского кан., далее по оси Введенского кан. до р.Фонтанки, далее по оси р.Фонтанки до Бородинской ул., далее по оси Бородинской ул. до Загородного пр., далее по оси Загородного пр. до Звенигородской ул..

Границы участка № 6 - от пересечения Верейской ул. и Обводного кан. по оси Обводного кан. до Московского пр., далее по оси Московского пр. до 4-й Красноармейской ул., далее по оси 4-й Красноармейской до Измайловского пр., далее по оси Измайловского пр. до р.Фонтанки, далее по оси р.Фонтанки до Введенского кан., далее по оси Введенского кан. до Загородного пр., далее по оси Загородного пр. до Подольской ул., далее по оси Подольской ул. до Клинского пр., далее по оси Клинского пр. до Верейской ул., далее по оси Верейской ул. до Обводного кан..

Сергей Еремеев