В РФ продолжается рост суточной заболеваемости коронавирусом: выявили еще 33,9 тысяч случаев

В России вновь отмечен подъем заболеваемости коронавирусом: за сутки зарегистрировали уже 33 899 новых случаев заражения инфекцией. Это на 2747 случаев инфицирования больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 698 человек (на десять больше, чем накануне). Сумели поправиться 22 920 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва – 8795 новых больных, за ней следуют Петербург – 4382 (на 304 больше, чем накануне) и Подмосковье – 2626. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 1449 человек с коронавирусом и скончались 62 (накануне – 64).

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.

Накануне петербургский губернатор Александр Беглов сообщил профильному вице-премьеру Татьяне Голиковой, что система городского здравоохранения приведена в состояние повышенной готовности. Отметим, что 19 января в Петербурге отмечено максимальное число новых случаев за все время пандемии.