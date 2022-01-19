МГЕР добивается предоставления несовершеннолетним студентам бесплатных ПЦР-тестов

Активисты из провластного движения "Молодая гвардия Единой России" обратились к Министерству образования и региональным властям с просьбой предоставить несовершеннолетним студентам возможность пройти бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на и.о. главы координационного совета МГЕР Антона Демидова. Суть проблемы в том, что в некоторые вузы студентов не пускают на занятия, исходя из противоэпидемических требований, тогда как малый возраст не позволяет им привиться.

"Силами наших активистов был проведен всероссийский мониторинг допуска несовершеннолетних студентов в высшие учебные заведения страны. Из 258 учебных заведений в 17 вузах 11 регионов нами были выявлены проблемные ситуации, связанные с недопуском несовершеннолетних студентов к очному образованию", - рассказал Демидов.

Его коллеги обнаружили наличие описанной выше проблемы в Челябинской, Воронежской, Белгородской, Рязанской, Тамбовской, Курской, Ярославской, Амурской, Оренбургской, Пензенской областях и в Забайкальском крае.