Поклонская так и не приступит к обязанностям посла в Кабо-Верде

Бывший депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская, назначенная российским послом на островах Кабо-Верде еще в октябре, так и не провела ни одного рабочего дня в новой должности. Более того, в связи с изменением личных обстоятельств она так и не приступит к работе на этом посту.

Впрочем, в интервью ТАСС Поклонская подчеркивает, что готова к любой должности, на которой российское государство сочтет ее полезной.

МИД подтвердил агентству, что назначению ее послом в Кабо-Верде не суждено сбыться.

Напомним, что в 2016-2021 годах Поклонская была депутатом Госдумы от "Единой России" и отметилась на этой работе, в частности, тем, что не поддержала повышение пенсионного возраста.

фото: duma.gov.ru