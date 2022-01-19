Путин решил воздержаться от крещенских купаний

На православное Крещение 2021 года президент Владимир Путин предпочел не участвовать в традиционных по такому случаю купаниях, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Решение обусловлено медицинскими соображениями.

"В этом году все-таки президент предпочел прислушаться к рекомендациям представителей Церкви и не окунаться в связи с пандемийными условиями", - приводит его слова "Интерфакс".

Когда Пескова спросили, крещены ли дети Путина, он признался, что не знает этого, не хочет и не вправе об этом узнавать: "это личное пространство президента".

Напомним, на прошлой неделе глава синодального отдела по внешним связям РПЦ Иларион призвал верующих вместо погружения в воду на морозе уделить время вакцинации от коронавируса.