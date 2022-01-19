ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:32

Путин решил воздержаться от крещенских купаний

фото ЗакС политика Путин решил воздержаться от крещенских купаний

На православное Крещение 2021 года президент Владимир Путин предпочел не участвовать в традиционных по такому случаю купаниях, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Решение обусловлено медицинскими соображениями.

"В этом году все-таки президент предпочел прислушаться к рекомендациям представителей Церкви и не окунаться в связи с пандемийными условиями", - приводит его слова "Интерфакс".

Когда Пескова спросили, крещены ли дети Путина, он признался, что не знает этого, не хочет и не вправе об этом узнавать: "это личное пространство президента".

Напомним, на прошлой неделе глава синодального отдела по внешним связям РПЦ Иларион призвал верующих вместо погружения в воду на морозе уделить время вакцинации от коронавируса.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама