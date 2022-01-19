На замену дверей в "Невской ратуше" потратят до 4,5 млн рублей

ГБУ "Дирекция по управлению объектами административного назначения" 19 января разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по замене входной группы в "Невской ратуше". На установку дверей готовы потратить до 4,5 млн рублей.

Дороже всего обойдется покупка стеклопакетов. На 24 элемента из каленого стекла толщиной 36 мм выделили почти 700 тысяч рублей. Еще в 305 тысяч рублей оценили сами работы по демонтажу старых и установке новых дверных блоков. На зарплаты рабочим потратят 100 тысяч рублей. При установке новых входных групп хотят использовать материалы немецкой марки Schüco.

Прием заявок продлится до 27 января. Выполнить работы планируют в течение 50 дней с момента заключения контракта.

"Невская ратуша" - комплекс деловых зданий в Центральном районе Петербурга. С 2018 года в одном из них располагаются некоторые комитеты правительства Петербурга, а также Центр управления регионом.

Константин Леньков / фото: gov.spb.ru