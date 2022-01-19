СК вызвал на допрос главврача СИЗО "Матросская тишина"

Следственный комитет РФ вызвал на допрос главврача столичного СИЗО "Матросская тишина" Алексея Кравченко: медика допрашивают в рамках уголовных дел о взятке и злоупотреблении должностными полномочиями, информирует "Московский комсомолец".

Проводимые с Кравченко мероприятия могут быть связаны с делом экс-замдиректора ФСИН Олега Коршунова: по сведениям МК, поставленный им диагноз помог бы осуждённому чиновнику рассчитывать на освобождение.

При этом, продолжает издание, "официальное оформление диагноза шло туго". По предварительным данным, у Коршунова могли требовать взятки. После этого на допрос и вызвали Кравченко, так как Коршунов проходил лечение в "Матросской тишине".

Статус главврача в обозначенных делах на данный момент неизвестен, после вызова в Следком связь с ним оборвалась.