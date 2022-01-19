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Новости 15:20

СК вызвал на допрос главврача СИЗО "Матросская тишина"

фото ЗакС политика СК вызвал на допрос главврача СИЗО "Матросская тишина"

Следственный комитет РФ вызвал на допрос главврача столичного СИЗО "Матросская тишина" Алексея Кравченко: медика допрашивают в рамках уголовных дел о взятке и злоупотреблении должностными полномочиями, информирует "Московский комсомолец".

Проводимые с Кравченко мероприятия могут быть связаны с делом экс-замдиректора ФСИН Олега Коршунова: по сведениям МК, поставленный им диагноз помог бы осуждённому чиновнику рассчитывать на освобождение.

При этом, продолжает издание, "официальное оформление диагноза шло туго". По предварительным данным, у Коршунова могли требовать взятки. После этого на допрос и вызвали Кравченко, так как Коршунов проходил лечение в "Матросской тишине".

Статус главврача в обозначенных делах на данный момент неизвестен, после вызова в Следком связь с ним оборвалась.


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