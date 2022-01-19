"Альфа-Банк" может на 49 лет предоставить Петербургу торговые площади в доме Зингера

Смольный рассчитывает получить в пользование торговые площади в доме Зингера: на данный момент там по-прежнему находится "Дом книги", однако городские власти хотят разместить там свой магазин. В феврале должно состояться заседание суда, по итогам которого в здание может на правах аренды переехать АО "ТФ Санкт-Петербургский дом книги", известил у себя в телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

"7 февраля состоится заседание суда, по итогам которого будет принято решение о возвращении в дом Зингера городского книжного. Правопреемником договора аренды на 49 лет в случае положительного решения станет "Альфа-Банк". С ним предварительно согласована возможность возвращения городской книготорговли, и в настоящее время ведутся переговоры о дальнейшем развитии магазина", — уточнил Пиотровский.

Напомним, что не так давно ЗАО "Зингер", собственник помещений в доме Зингера, обратился с иском в суд с тем, чтобы расторгнуть договор субаренды с ООО "Книжный магазин № 1", собственником магазина "Санкт-Петербургский Дом книги". В пресс-службе "Альфа-Банка", которому принадлежит ЗАО, заявляли, что компания требовала расторжения договоров, потому что считает, что они заключены на невыгодных для арендодателя условиях. Позднее Арбитраж Петербурга признал недействительными заключенные договоры субаренды между ЗАО "Зингер" и ООО "Книжный магазин № 1", в связи с чем компанию попросили освободить помещения.

"Альфа-Банк", в свою очередь, готов предоставить аренду другой книжной сети — АО "ТФ Санкт-Петербургский дом книги", которая принадлежит Смольному.