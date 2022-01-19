На разработку сайта и брендбука для экопроекта Смольного потратят 709 тысяч рублей

Для продвижения проекта "Экологически чистая городская среда посредством рационального обращения с отходами" Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр разместил извещение о закупке у единственного поставщика услуги по созданию брендбука, а также разработке и поддержке сайта. На страничку в интернете и фирменный стиль потратят 709 тысяч рублей.

ООО "Тесла сервис" за эти деньги обязуется разработать логотип, создать сайт и обеспечить его работу в течение 11 месяцев. Сам сайт обойдется в 258 тысяч рублей, а каждый месяц его обслуживания - в 23 тысячи рублей. Еще 196 тысяч рублей организация получит за подготовку брендбука.

Аналогичную закупку СПб ИАЦ размещал еще в ноябре прошлого года, но процедура подписания договора было отменена.

"Экологически чистая городская среда посредством рационального обращения с отходами" - совместный проект России и Финляндии. В рамках приграничного сотрудничества стран проводятся мероприятия, направленные на развитие ответственного обращения с отходами.

Константин Леньков/ изображение pixabay.com