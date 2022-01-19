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Новости 16:55

Экс-глава Центрального района Петербурга Хлутков займёт пост директора РАНХиГС

фото ЗакС политика Экс-глава Центрального района Петербурга Хлутков займёт пост директора РАНХиГС

Бывший глава администрации Центрального района Андрей Хлутков начиная с 25 января будет руководить Северо-Западным институтом управлений РАНХиГС при президенте РФ, информирует "Деловой Петербург".

Ныне Хлутков занимает пост зампредседателя комитета по внешним связям.

"Андрей Драгомирович Хлутков вступит в должность директора СЗИУ РАНХиГС, освободив должность заместителя председателя комитета по внешним связям администрации Петербурга. Решение было принято учредителем Президентской академии", — уведомили "ДП" в вузе.

Нынешний директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов расстанется с занимаемой должностью в связи с достижением предельного возраста: 22 января ему исполнится 70 лет. 

В изобиловавшем на зимние осадки 2019 году Хлутков, напомним, лишился поста главы Центрального района, будучи уволенным за некачественную уборку снега.


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