Экс-глава Центрального района Петербурга Хлутков займёт пост директора РАНХиГС

Бывший глава администрации Центрального района Андрей Хлутков начиная с 25 января будет руководить Северо-Западным институтом управлений РАНХиГС при президенте РФ, информирует "Деловой Петербург".

Ныне Хлутков занимает пост зампредседателя комитета по внешним связям.

"Андрей Драгомирович Хлутков вступит в должность директора СЗИУ РАНХиГС, освободив должность заместителя председателя комитета по внешним связям администрации Петербурга. Решение было принято учредителем Президентской академии", — уведомили "ДП" в вузе.

Нынешний директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов расстанется с занимаемой должностью в связи с достижением предельного возраста: 22 января ему исполнится 70 лет.

В изобиловавшем на зимние осадки 2019 году Хлутков, напомним, лишился поста главы Центрального района, будучи уволенным за некачественную уборку снега.