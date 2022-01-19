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Новости 17:14

"Тепловую карту" по уборке Петербурга от снега обещали создать за несколько дней

фото ЗакС политика "Тепловую карту" по уборке Петербурга от снега обещали создать за несколько дней

Рабочая группа Законодательного собрания по уборке внутриквартальных территорий завершит работу над "тепловой картой" Петербурга со дня на день, заявил ЗАКС.Ру 19 января ее председатель Дмитрий Павлов ("Новые люди").

- Мы ее уже составляем. В понедельник-вторник она будет раскрашена, - уточнил депутат.

"Тепловую карту" Павлову поручил сделать спикер ЗакСа Александр Бельский. На карте будут отмечены наиболее проблемные районы города и территории, где с уборкой снега все не так плохо. Самые сложные участки отметят красным цветом, зеленым - те, где острота проблемы наименьшая, рассказал представитель "Новых людей".

Ранее Павлов сообщил изданию Znak.com, что работу над "тепловой картой" планируют закончить через два месяца, то есть в марте. Позже он объяснил, что он оговорился, а сроки будут гораздо короче.  


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Павлов Дмитрий Геннадьевич 

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