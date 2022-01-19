В 2021 году комтранс вывез на спецстоянки свыше тысячи заброшенных авто

Петербургский комитет по транспорту предоставил информацию о количестве вывезенных с улиц города заброшенных автомобилей: так за весь 2021 год на спецстоянки отправили 1064 покинутых машины, делится пресс-служба ведомства.

Адреса "неликвидных" авто комтрансу сообщают горожане.

"Бдительные петербуржцы [за год] направили 982 обращения о разукомплектованных транспортных средствах через портал "Наш Санкт‑Петербург", — говорится в комментарии ведомства.

На спецстоянки попадают автомобили, продолжительное время стоящие на одном месте, которые не эксплуатируются и имеют видимые внешние повреждения, а именно отсутствие колес, дверей, стекол, капота и прочих деталей.

"Зачастую такой транспорт доставляет много неудобств как жителям, так и коммунальным службам. Брошенные автомобили портят внешний вид улиц, мешают проезду уборочной техники и занимают дефицитные парковочные места", — заключили в комтрансе.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга