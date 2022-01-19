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Новости 17:48

Сергей Мителёв покидает должность директора "Ленсвета"

фото ЗакС политика Сергей Мителёв покидает должность директора "Ленсвета"

Руководитель СПб ГБУ "Ленсвет" Сергей Мителёв покидает занимаемый пост в связи с переходом на новую работу, информирует пресс-служба Смольного.

Начиная с 21 января и.о. директора учреждения станет главный инженер Сергей Алексеев.

Петербургский градоначальник Александр Беглов передал уходящему чиновнику слова признательности за его труд.

"За годы его работы в "Ленсвете" в наружном освещении города произошли значительные изменения, налажена устойчивая системная  работа", - сказал губернатор Северной столицы.

Мителёв возглавил "Ленсвет" в декабре 2006 года.

Предприятие проделало большую работу по замене натриевых городских светильников на экономичные светодиодные. Только в прошлом году специалисты "Ленсвета" установили новое оборудование на более чем 170 км линий.


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