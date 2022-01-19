КПРФ во главе с Зюгановым внесла в ГД проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

Входящие во фракцию КПРФ депутаты во главе с Геннадием Зюгановым попросили спикера федерального парламента Вячеслава Володина включить в повестку заседания их проект обращения к Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики, информирует РИА "Новости".

"За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", - сообщается в документе.

Обратившиеся уверены в том, что эта инициатива назрела. Принятие непризнанных республик на легитимном уровне, уверены коммунисты, поможет защитить жителей регионов от внешних угроз, а также способствует укреплению межнационального мира и стабильности. Кроме того, полагают представители компартии, принятие Россией ДНР и ЛНР поможет и остальному миру признать независимость обоих республик.

Добавим, начиная с 2014 года между Украиной и РФ из-за ДНР и ЛНР тянется непрекращающийся конфликт. Некоторое время назад провластные СМИ начали акцентировать своё внимание на якобы наращивание военной силы НАТО на Украине, при этом Россия, пишут западные СМИ, активно стягивает свои войска к границам страны-соседа.

Фото: пресс-служба Кремля